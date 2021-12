In mehreren Bundesländern kehren Schüler nach der Weihnachtspause zurück in die Schulen.

Angelika Warmuth/dpa

Berlin. An vielen Schulen beginnt nach den Ferien wieder der Unterricht. Zugleich wächst die Sorge vor Omikron. Was bedeutet das für die Schüler? Die Bildungsminister wollen am kommenden Mittwoch beraten.

Angesichts einer drohenden neuen Corona-Welle wollen die Kultusminister- und ministerinnen der Länder am kommenden Mittwoch kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Das teilte ein Sprecher der Kultusminister