Kultusminister beraten in Sondersitzung über Corona-Lage

In mehreren Bundesländern kehren Schüler nach der Weihnachtspause zurück in die Schulen.

Angelika Warmuth/dpa

Berlin. Wie geht witer mit den Schulen in der Pandemie? Die Kultusminister der Länder wollen sich früher treffen als geplant. Bisher gilt die Devise: „Schulen sollten das Letzte sein, was noch geschlossen wird“.

Angesichts einer drohenden neuen Corona-Welle wollen die Kultusminister- und Ministerinnen der Länder am kommenden Mittwoch kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Das teilte ein Sprecher der Kultusminister