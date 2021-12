Auf traditionellen russischen Holzpuppen (Matrjoschkas) sind Russlands Präsident Wladimir Putin (l) und US-Präsident Joe Biden zu sehen.

Pavel Golovkin/AP/dpa

Moskau. Soldaten nahe der Grenze, düstere Warnungen und Sanktionsdrohungen: Der Ukraine-Konflikt schien zuletzt bedrohlicher zu werden. Nun wollen US-Präsident Biden und der russische Staatschef sprechen.

Die USA wollen Russland für den Fall eines weitergehenden militärischen Eingreifens in der Ukraine mit harten Sanktionen belegen.US-Präsident Joe Biden will in einem für den späten Abend geplanten Telefonat mit seinem russischen Kollegen Wl