Lauterbach kündigt baldige Vorschläge gegen Omikron an

„Wir sind mit einem dynamischen Anstieg der Omikron-Fälle konfrontiert“: Karl Lauterbach.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Auch wenn die amtlichen Meldezahlen hinterherhinken, wappnet sich die Bundesregierung für zusätzliche Antworten auf die nächste Corona-Welle. Schon zügig im neuen Jahr soll das konkreter werden.

Angesichts der erwarteten rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Deutschland rücken weitere Krisenmaßnahmen in den Blick. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte für die nächste Woche Vorschläge dazu an. „Wir sind mi