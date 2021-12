WHO sieht in Omikron weiterhin sehr hohes Risiko

Der US-Bundesstaat Kalifornien führte Mitte Dezember wegen deutlich gestiegener Infektionen an vielen Orten wieder eine Maskenpflicht ein.

Ringo H.W. Chiu/AP/dpa

Washington. Die neue Coronavirus-Variante verbreitet sich nach bisherigen Beobachtungen deutlich schneller als die Delta-Variante. In einigen Staaten ist sie inzwischen die dominierende Mutante.

Die Gefahr durch die Omikron-Variante des Coronavirus ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter sehr hoch. Das teilte die WHO in ihrem wöchentlichen Lagebericht mit. Die Variante verbreite sich nach bisherigen Beoba