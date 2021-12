NGO-Mitarbeiter unter toten Zivilisten in Myanmar

Völlig ausgebrannte ausgebrannte Fahrzeuge: Unter den Opfern sollen auch Frauen und Kinder gewesen sein.

Karenni Nationalities Defense Force/AP/dpa

Yangon. „Diese Nachricht ist entsetzlich“: Im östlichen Bundesstaat Kayah wurden erst kürzlich 35 verbrannte Leichen entdeckt - darunter wohl zwei vermisste Mitarbeiter der Hilfsorganisation Save the Children.

Zwei bislang vermisste Mitarbeiter von Save the Children befinden sich laut der Hilfsorganisation unter den am Freitag entdeckten verbrannten Leichen von mindestens 35 Menschen in Myanmar. Bei den beiden Männern, deren Leichen nun identifiz