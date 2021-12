Verschärfte Corona-Regeln: Was gilt in den Bundesländern?

Ein Café macht in der Mainzer Innenstadt am Eingang auf die 2G-Regel aufmerksam.

Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind in Deutschland die Regeln zur Pandemiebekämpfung verschärft worden.

Von heute an gilt in allen Bundesländern etwa bei privaten Treffen daheim oder in der Öffentlichkeit eine Obergrenze von zehn Personen in der Regel ab 14 Jahren - auch für Geimpfte und Genesene. Sind Ungeimpfte dabei, darf sich ein Haushal