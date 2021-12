Proteste gegen Corona-Maßnahmen: Ausschreitungen in Bautzen

Gerangel mit Polizisten bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Bautzen.

Bernd März/B&S/dpa

Bautzen. Im sächsischen Bautzen sind bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen Polizisten verletzt worden. 100 Menschen werden festgesetzt - unter ihnen wohl auch Personen aus dem extremistischen Spektrum.

Bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen ist es in Bautzen zu Ausschreitungen gekommen. Mehr als zehn Polizisten wurden nach Angaben der Polizei am Montagabend in der sächsischen Stadt verletzt und einige Fahrzeuge beschädigt. Die Beamten hätte