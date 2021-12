Proteste gegen Corona-Maßnahmen - Ausschreitungen in Bautzen

Gerangel mit Polizisten bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Bautzen.

Bernd März/B&S/dpa

Schwerin. Erneut gehen Gegner von Corona-Maßnahmen und Impfpflicht auf die Straße. Die Polizei zählt viele Tausend Demonstranten. In Bautzen kommt es zu Ausschreitungen.

In zahlreichen deutschen Städten sind am Montag Zehntausende Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Vor allem im Osten Deutschlands hatten die Demonstrationen großen Zulauf.Bei Protesten in Bautzen kam es zu Ausschre