Für die Studie wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech verwendet.

Tel Aviv. In einer Klinik in Israel erhalten medizinische Mitarbeiter die vierte Impfung. Das Schiba-Krankenhaus will wissen, wie sich der Einfluss einer weiterern Dosis auf die Anzahl der Antikörper auswirkt.

Ein israelisches Krankenhaus beginnt nach eigenen Angaben eine Studie für die vierte Impfung gegen das Coronavirus. Rund 150 medizinische Mitarbeiter der Klinik, die ihre dritte Impfung bis zum 20. August erhalten hätten, würden eine weiter