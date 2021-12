Autos auf einer fast leeren Straße in Xi'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi.

Shao Rui/Xinhua/AP/dpa

Peking. Mit rigiden Maßnahmen hat China, das eine Null-Covid-Politik verfolgt, das Virus weitgehend in den Griff bekommen. Doch nun wird die bislang höchste Zahl neuer lokaler Fälle in diesem Jahr gemeldet.

Mit 162 neuen Infektionen an einem Tag hat China die bislang höchste Zahl neuer lokaler Coronafälle in diesem Jahr verzeichnet. Wie die Behörden berichteten, wurden allein 150 Infektionen in der Metropole Xi'an gemeldet, wo bereits in der v