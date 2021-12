Den oberen Teil der "Säule der Schande" transportieren Arbeiter aus der Universität. Sie geben "Sicherheitsbedenken" als Grund an.

Hongkong. An Heiligabend wurden in Hongkong weitere Mahnmäler der Tiananmen-Proteste in China abgebaut. Aktivistinnen reagieren mit "Schande"-Flugblättern.

Zwei weitere Hongkonger Universitäten haben Statuen zum Gedenken an die Opfer auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 entfernt. Am Freitagmorgen wurde auf dem Campus der Chinese University of Hong Kong (CUHK) die Statue "Göttin der Demokratie