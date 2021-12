Karneval im Sommer? Kölner Jecken greifen Lauterbach an

Kölner Jecken feierten den Auftakt der Karnevalssession 2021/2022 am 11.11. – ob der Rosenmontag in Präsenz gefeiert werden darf, ist offen.

dpa/Rolf Vennenbernd

Köln. Die Kölner Karnevalisten rügen Aussagen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. "Kommen Sie aus dem Talkshowmodus heraus", fordert das Festkomitee.

Der organisierte Kölner Karneval hat harsche Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geübt. Es sei "schade, wie wenig Sie als Rheinländer über den Karneval wissen", hieß es in einem offenen Brief des Festkomitees Kölner Ka