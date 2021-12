Stoltenberg setzt Nato-Russland-Rat für Januar an

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, will am 12. Januar den Nato-Russland-Rat einberufen.

Roman Koksarov/Pool AP/dpa/Archiv

Brüssel/Moskau. Seit Wochen sorgt ein russischer Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze für Besorgnis. Nun will Stoltenberg den Nato-Russland-Rat wiederaufnehmen. Aus Moskau gibt es jedoch noch keine Zusage.

Erstmals seit zweieinhalb Jahren könnte im Januar wieder der Nato-Russland-Rat tagen. Ein Nato-Beamter bestätigte am Samstag in Brüssel, dass Generalsekretär Jens Stoltenberg entschieden habe, am 12. Januar ein Treffen des Formats einzuberu