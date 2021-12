Medien: Ex-Kanzler Kurz geht als Manager in die USA

Kurz war im Oktober nach Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler von Österreich zurückgetreten.

Georg Hochmuth/APA/dpa/Archiv

Wien. Sebastian Kurz kündigte Anfang Dezember abrupt seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern an. Medienberichten zufolge gibt es bereits einen neuen Plan: Kurz soll es ins Silicon Valley ziehen.

Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (35) soll einen Job in den USA angenommen haben. Das berichten österreichische Medien am Samstag. Er soll bereits einen Vertrag in der Privatwirtschaft unterzeichnet haben, berichtete