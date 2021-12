Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitee Kölner Karneval, kritisiert Lauterbachs Einschätzung zu Karneval im kommenden Jahr.

Marius Becker/dpa

Köln. Der Gesundheitsminister hatte vorgeschlagen, die närrischen Aktivitäten im kommenden Jahr zu verlegen. Nun wenden sich Kölns Karnevalisten in einem Offenen Brief an Lauterbach - mit deutlicher Kritik.

Kölns Karnevalisten haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für dessen Aussagen über die närrische Zeit kritisiert.„Es ist schade, wie wenig Sie als Rheinländer über den Karneval wissen. Sonst würden Sie sich nicht öffentlich