Erneut Migranten in der Ägäis ums Leben gekommen

Ein Schiff der griechischen Küstenwache legt an einem Hafen an.

Andriana Soldatou/mypreveza.gr/AP/dpa/Archiv

Athen. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage kommen bei einem Bootsunglück nordwestlich von Kreta mehrere Migranten ums Leben. Unterdessen kentert vor der Insel Paros ein weiteres Boot - Dutzende werden vermisst.

Beim Untergang eines Bootes mit Dutzenden Migranten an Bord sind nordwestlich von Kreta mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. 90 Menschen, unter ihnen 27 Minderjährige, konnten eine Felseninsel erreichen. Sie seien am Vormittag in kle