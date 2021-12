„Ohne diese Arbeit könnten wir diese Herausforderung nicht bewältigen“: Zum Ende des zweiten Pandemie-Jahres wendet sich SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach an Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Der Gesundheitsminister würdigt in einer Videobotschaft die schwere Arbeit im Gesundheitswesen. Er wisse, was den Beschäftigten dort gebühre: „mehr als das, was wir derzeit bieten können“.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat unmittelbar vor Heiligabend allen Beschäftigten im Gesundheitswesen für ihre Arbeit gedankt. „Nun ist es schon das zweite Weihnachten in der Pandemie. Wir hatten es uns gewünscht, ja, wir hatten