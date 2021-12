Die Familie von Daunte Wright jubelt nach der Urteilsverkündung.

Christian Monterrosa/AP/dpa

Minneapolis. Im April wurde der 20-jährige Daunte Wright von einer Polizistin erschossen. Die weiße Beamtin behauptete, sie habe ihren Elektroschocker mit der Dienstwaffe verwechselt. Die Geschworenen sprechen sie für schuldig.

Im Fall der Tötung des Afroamerikaners Daunte Wright in den USA ist die angeklagte weiße Ex-Polizistin des Totschlags für schuldig befunden worden. Die Geschworenen sprachen die 49-Jährige in Minneapolis in beiden Anklagepunkten schuldig -