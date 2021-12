In Deutschland werden seit rund drei Wochen weniger Corona-Neuinfektionen registriert.

dpa/Robert Michael

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist weiterhin auf einem Abwärtstrend. Am Donnerstag vermeldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 280,3 und 44.927 Neuinfektionen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 280,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der b