Großbritannien: Über 100.000 Corona-Infektionen an einem Tag

Eingang zur Covid-19-Station in einem Londoner Krankenhaus.

Victoria Jones/PA Wire/dpa

London. Großbritanniens Premier hat schärfere Corona-Regeln für die kommenden Festtage ausgeschlossen. Zugleich nimmt die Zahl der Neuinfektionen dramatisch zu. Experten sehen die Entwicklung mit großer Sorge.

In Großbritannien sind erstmals mehr als 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus an einem einzigen Tag verzeichnet worden. Das Land, das mit einer massiven Omikron-Welle konfrontiert ist, verzeichnete am Mittwoch laut Regierungswebseite 106