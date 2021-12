Klimaschutz: Gretas ständige Mahnungen nutzen sich ab

Direkt neben Jesus: In Italien hat ein Künstler die Klimaaktivistin Greta Thunberg als Terracotta-Figur in einer Weihnachtskrippe platziert.

Salvatore Laporta /IPA via imago images

Osnabrück. Die Apelle der "Fridays for Future"-Gründerin Greta Thunberg verlieren an Wucht. Die Politik hat die Dringlichkeit für mehr Klimaschutz erkannt - doch es kann nicht alles so schnell gehen, wie es Aktivisten gern hätten.

Hand aufs Herz, hören Sie noch zu, wenn Greta Thunberg etwas sagt? Ihre jüngste Kritik, wonach es Deutschland an Engagement beim Klimaschutz mangele, war zu erwarten. Klimaaktivisten sind sehr, sehr schwer zufrieden zu stellen. Ihnen sind a