Junge Menschen tanzen auf der Tanzfläche einer Tanzschule. (Archivbild)

Peter Steffen/dpa

Berlin. Erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden vor allem junge Menschen belasten. Ein Psychologe eröffnet zwei Perspektiven um dabei besser zurecht zu kommen.

Die Beschlüsse des Corona-Gipfels werden aus Sicht des Psychologen Tobias Rothmund vor allem junge Menschen in ihrem Alltagsleben einschränken.„Das ist das Alter, in dem man sich mit Anderen treffen und feiern will, da sehe ich die größte B