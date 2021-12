Joe Biden spricht im State Dining Room des Weißen Hauses über die Bekämpfung des Coronavirus und Corona-Impfungen.

Patrick Semansky/AP/dpa

Washington. Den USA steht ein harter Corona-Winter bevor. Doch Präsident Biden will den Menschen Hoffnung machen - zumindest jenen, die sich haben impfen lassen.

Präsident Joe Biden hat die Menschen in den USA angesichts einer heftigen Omikron-Welle beschwichtigt und sieht sein Land gerüstet. „Wir sind bereit. Wir werden das durchstehen“, sagte Biden in einer Ansprache am Dienstagnachmittag in Washi