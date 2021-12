Wladimir Putin, Präsident von Russland, spricht bei einer erweiterten Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums im Nationalen Verteidigungskontrollzentrum.

Mikhail Tereshchenko/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Kyiv. Aus Sicht von Kremlchef Putin ist klar, wer die Schuld an den aktuellen Spannungen in Europa trägt: Washington. Zugleich zieht Russland unverändert weitere Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den USA im Zuge des Konflikts um die Ukraine ein „aggressives“ Vorgehen vorgeworfen und mit Konsequenzen gedroht.„Im Fall einer Fortsetzung der ziemlich aggressiven Linie unserer westlichen Kollegen we