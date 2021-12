Illegale Anti-Corona-Demos vor allem in Ostdeutschland

Tausende nehmen an Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung teil.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Berlin. In Sachsen-Anhalt und Sachsen sind erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen.

In Magdeburg trafen sich laut Polizei am Montag rund 3000 Menschen zu einer nicht angemeldeten Demonstration am Domplatz. Sie seien auf Abstand gelaufen, die Menschen verhielten sich friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem versammelt