Demonstration in der Innenstadt von Schwerin gegen die Corona Maßnahmen.

Ulrich Perrey/dpa

Rostock. Die Corona-Demos gehen weiter. Allein in Rostock wurden rund 10.000 Teilnehmer gezählt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht weiter gestiegen. Wie Polizeisprecher sagten, beteiligten sich am Montagabend rund 17.000 Menschen in 20 Städten an angemeldeten Lichterspa