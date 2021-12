Boris Johnson will die Daten stündlich bewerten lassen.

Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

London. Selbst in der freiheitsliebenden Downing Street wird langsam klar: Ohne härtere Maßnahmen könnte mit Omikron eine Katastrophe drohen. Doch noch zögert die Regierung mit härteren Maßnahmen.

Die britische Regierung will trotz eines massiven Anstiegs an Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante vorerst keine weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einführen.„Wir haben beschlossen, dass wir die Daten von jetzt an unter s