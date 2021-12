Omikron: Ein harter Gegner, der harte Maßnahmen verlangt

Die neue hochansteckende Virusvariante Omikron alarmiert die Fachleute: Jetzt helfen nur noch strikte Kontaktbeschränkungen, meint der Expertenrat der Bundesregierung.

Symbolbild: CHRISTIAN OHDE via www.imago-images.de

Osnabrück. Kurz vor Weihnachten beraten Bund und Länder nun doch noch einmal über Corona-Maßnahmen. Es geht um Schritte zur Abschwächung der drohenden Omikron-Welle. Die Zeit drängt. Ein Kommentar.

Was muss, das muss: Die Menschen in Deutschland sollten sich auf weitere Kontaktbeschränkungen einstellen. Die neue Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich derart schnell, dass der neue Expertenrat der Bundesregierung vor einer Not