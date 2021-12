Wahlbeteiligung in Hongkong sinkt auf Rekordtief

In Hongkong fanden die ersten Wahlen seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung statt.

Wang Shen/XinHua/dpa

Hongkong. Viele Hongkonger hatten nach dem harten Durchgreifen Pekings vor eineinhalb Jahren die Hoffnung auf demokratische Veränderungen verloren. Das zeigt sich nun an der Beteiligung an den Parlamentswahlen.

Negativrekord in Hongkong: An der ersten Parlamentswahl seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung haben sich weniger Menschen denn je in der chinesischen Sonderverwaltungsregion beteiligt.Die Wahlbeteiligung nach Schließung der Wahllo