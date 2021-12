Wahlbeteiligung in Hongkong fällt auf Rekordtief

In Hongkong fanden die ersten Wahlen seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung statt.

Wang Shen/XinHua/dpa

Hongkong. Die Wähler haben Hongkongs Regierung und der übermächtigen Führung in Peking einen Rückschlag beschert. Viele blieben der umstrittenen Abstimmung fern - weil es ohnehin nicht viel zu wählen gab.

Negativrekord in Hongkong: An der ersten Parlamentswahl seit der faktischen Ausschaltung der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion haben sich weniger Menschen denn je beteiligt.Die Wahlbeteiligung bei dem umstritten