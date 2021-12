Anhänger des gewählten chilenischen Präsidenten Gabriel Boric von der Koalition „Ich stimme für die Würde“ feiern seinen Sieg in der Stichwahl.

Matias Delacroix/AP/dpa

Santiago. Früherer Studentenführer oder Pinochet-Sympathisant? Die Kluft zwischen den Kandidaten fürs Präsidentenamt war groß. Die Wahl galt vielen als wichtigste seit Chiles Rückkehr zur Demokratie.

Der frühere Studentenführer Gabriel Boric ist mit 35 Jahren zum jüngsten Präsidenten in der Geschichte Chiles gewählt worden. Der Kandidat des linken Wahlbündnisses „Apruebo Dignidad“ (Ich stimme der Würde zu) kam in der Stichwahl am Sonnta