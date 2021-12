Eine Frau steht am Mahnmal „Der Riss“ zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von 2016.

Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa

Berlin. Kurz vor Weihnachten 2016 erlebt Deutschland den schlimmsten islamistischen Terroranschlag. Er kostet 13 Menschen das Leben und reißt Wunden, die vielleicht nie alle verheilen.

Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben Politiker und Angehörige von Opfern an die Schreckenstat erinnert.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier räumte am Sonntagaben