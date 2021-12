Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Die Omikron-Variante breitet sich aus, die Niederlande verhängen bereits wieder sehr strenge Maßnahmen. Der deutsche Gesundheitsminister sieht jedoch keine Notwendigkeit eines Lockdowns.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich gegen einen Lockdown vor Weihnachten in Deutschland wie in den Niederlanden ausgesprochen.„Nein, einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten, den werden wir hier nicht haben“, sa