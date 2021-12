Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) befürchtet durch die Omikron-Variante schwere Krankheitsverläufe.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Hamburg. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt davor, die Corona-Virusvariante Omikron zu unterschätzen. Sorge bereitet ihm eine Studie aus Großbritannien. Selbst für zweifach Geimpfte ist die Gefahr einer Ansteckung groß.

Wissenschaftler sind sicher: Auch in Deutschland wird sich die Omikron-Variante bald flächendeckend ausbreiten. Bereits in den kommenden Wochen könnte demnach die Zahl der Fälle so stark steigen wie nie zuvor in dieser Pandemie. Vor diesem