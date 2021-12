Präsidenten-Stichwahl in Chile: Links oder Rechts?

Zeigt sich siegessicher: Der Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei, Jose Antonio Kast.

Esteban Felix/AP/dpa

Santiago. Richtungsentscheidung in Südamerikas Musterland Chile: In Umfragen lag der einstige Studentenführer Boric knapp vor dem rechten Politiker Kast. Mit dem Ergebnis der Stichwahl wird am Montag gerechnet.

Chile hat am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. In der Stichwahl ums höchste Staatsamt standen sich zwei Bewerber von den Rändern des politischen Spektrums gegenüber: der frühere Studentenführer Gabriel Boric (35) und der rechte Polit