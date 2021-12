Brexit-Minister David Frost gibt im EU-Hauptquartier eine Medienerklärung ab.

London. Die Luft für Boris Johnson wird immer dünner: Sein ihm bislang nahe stehender Brexit-Minister David Frost verlässt die Regierung. Ein Grund: Die Corona-Politik der Regierung.

Der britische Brexit-Minister David Frost hat seinen Rücktritt erklärt. In einem Brief an Premierminister Boris Johnson schrieb der für die Beziehungen zur EU zuständige Minister am Samstag, er habe beschlossen, „mit sofortiger Wirkung“ zur