Corona-Lage in Europa spitzt sich zu

Leere Plätze vor einem Restaurant in London. Die Omikron-Variante breitet sich derzeit mit rasender Geschwindigkeit in Großbritannien aus.

Alastair Grant/AP/dpa

London/Berlin. In Rekordtempo breitet sich Omikron in Großbritannien aus. Auch in Deutschland ist die Virusvariante bereits angekommen. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, gelten bald strikte Reisebeschränkungen.

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante in Großbritannien führt die Bundesregierung kurz vor Weihnachten drastische Reisebeschränkungen für Rückkehrer von der Insel ein. Von diesem Montag an (0.00 Uhr) gilt das Vereinigte Königr