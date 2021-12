Erneut mehr als 1,1 Millionen Corona-Impfungen an einem Tag

Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 85,9 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Das hohe Impftempo in Deutschland hält an. Erneut gibt es an einem Tag über eine Million Impfungen. Insgesamt haben nun mehr als 70 Prozent der Bevölkerung den vollständigem Grundschutz.

Gestern sind erneut mehr als eine Million Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das geht aus den heute veröffentlichten Zahlen auf dem Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach wurden am Freitag etwa 1,1 Milli