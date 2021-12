Bas sorgt sich um Entwicklung in sozialen Netzen

„Kenne eine Reihe von Politikern, die können angesichts dieser ständigen Hetze im Netz nicht mehr“ :Bärbel Bas.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Was sich derzeit in den sozialen Netzwerken abspielt, habe sie bislang in ihrer politischen Karriere noch nicht erlebt. Bundestagspräsidentin Bärbal Bas fordert Transparenzpflichten für Digital-Plattformen.

Die Fälle von Hass und Hetze in sozialen Netzwerken stimmen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bedenklich. „Was sich derzeit im Internet abspielt, ist kein normaler demokratischer Diskussionsprozess mehr, den man aushalten muss, sondern zuneh