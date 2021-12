Gepflegtes Denglisch: Warum das Gemecker über Baerbock und Lindner fehl am Platz ist

Mehr Denglisch als Englisch? Die neue Außenministerin Annalena Baerbock (links) wird wegen ihres deutschen Akzents kritisiert. Ähnlich ergeht es dem neuen Finanzminister.

Foto: Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de

Berlin. Das Englisch von Annalena Baerbock und Christian Lindner ist vielen ein Anlass für spöttische Kommentare. Warum eigentlich?

Angela Merkel hat in ihrer Amtszeit nie eine freie Rede auf Englisch gehalten, sondern las, wenn sie überhaupt Englisch sprach, vom Zettel ab. Auf Gipfeln und Co. hatte sie stets einen Knopf im Ohr oder einen Übersetzer an der Seite. Viele