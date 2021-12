Maria Kolesnikowa , Swetlana Tichanowskaja, und und Veronika Zepkalo (v.l.n.r.).

Sergei Grits/AP/dpa

Aachen. Bislang ging der Karlspreis oft an Politiker in Amt in Würden. 2022 werden drei oppositionelle Aktivistinnen aus Belarus ausgezeichnet.

Der Karlspreis 2022 geht an die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und zwei ihrer Mitstreiterinnen. Damit würden Tichanowskaja sowie Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo für ihren mutigen und ermutigenden Einsatz auc