Ein Rettungsboot bringt Anfang November gerettete Menschen zum Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“.

Nici Wegener/Sea Eye Org./dpa

Dresden. Migranten überqueren das Mittelmeer, um in die EU in der Hoffnung auf ein besseres Leben zu gelangen. Viele geraten jedoch in Seenot. Hilfe kommt unter anderem von deutschen Hilfsorganisationen.

Die privaten Hilfsorganisationen Sea-Eye und Mission Lifeline haben im zentralen Mittelmeer insgesamt fast 200 Bootsmigranten aus Seenot gerettet. Bei ihrem Einsatz habe die Crew der „Rise Above“ südlich der italienischen Insel Lampedusa me