Die EU warnt Russland vor einem Einmarsch in die Ukraine.

Jens Kalaene/dpa

Brüssel/Moskau. Im Ukraine-Konflikt verschärft sich der Ton. Nachdem die EU ihre Sanktionen verlängert hat, beschwört der Kreml "eine ganze Palette an funktionierenden Gegenmaßnahmen".

Russland will die Verlängerung der EU-Sanktionen im Ukraine-Konflikt nicht unbeantwortet lassen. "Wir haben eine ganze Palette an funktionierenden Gegenmaßnahmen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Freitag. N