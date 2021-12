In der Corona-Krise bitte kühlen Kopf bewahren, Herr Lauterbach

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, äußert sich in der Bundespressekonferenz zur Corona-Impfung für Kinder und zur Lage der Impfstoffversorgung.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Osnabrück. Politiker und Gerichte stiften Verwirrung: Deutschland macht es seinen Bürgern nicht leicht in der Corona-Pandemie. Auch der als Experte geschätzte Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht da leider keine Ausnahme.

Was für eine Aufregung, was für ein Stimmen- und Zahlengewirr. Werden wir nun absehbar genug Impfstoff haben oder nicht? So ganz genau weiß man das auch nach der Pressekonferenz des neuen Gesundheitsministers Karl Lauterbach noch nicht. Abe