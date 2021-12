Darja Nawalnaja hat im EU-Parlament stellvertretend für ihren inhaftierten Vater Alexej Nawalny den renommierten Sacharow-Preis entgegen genommen.

imago images/Future Image

Straßburg. Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist mit dem renommierten Sacharow-Preis ausgezeichnet worden. Stellvertretend nahm seine Tochter die Auszeichnung entgegen und überbrachte eine Botschaft ihres Vaters.

Unter dem Applaus der Abgeordneten steht die junge Frau am Pult und hält zunächst ein gerahmtes Foto in die Höhe, das ihren Vater bei einer seiner zahlreichen Verhaftungen zeigt: Alexej Nawalny. Um ihn soll es an diesem Mittag im Europaparl