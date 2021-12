Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski (r) beim Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft in Brüssel.

Jesco Denzel/Bundesregierung/dpa

Bruxelles. 2,3 Milliarden Euro sollen in Form des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU gen Osten fließen, doch Beitrittsperspektiven bleiben aus - das dürfte vor allem die Ukraine und Georgien enttäuschen.

Die EU hat Beitrittshoffnungen osteuropäischer Länder wie der Ukraine erneut einen Dämpfer erteilt. Bei einem Gipfeltreffen der sogenannten östlichen Partnerschaft in Brüssel lobte die EU am Mittwoch zwar Fortschritte bei der politischen An