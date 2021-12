Impfstoffmangel oder falscher Alarm? Fakten bitte, Herr Lauterbach

Jens Spahn hat vor einer Woche das Amt des Gesundheitsministers an Karl Lauterbach übergeben.

Hannibal Hanschke / dpa

Berlin. Mit seinem Impfstoff-Alarm hat der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach für große Verunsicherung gesorgt. Das Vorgehen wirkt mehr wie ein Anfängerfehler als wie ein Schachzug, um Amtsvorgänger Jens Spahn bloßzustellen.

So richtig es ist, transparent über Bestellungen und erwartbare Lieferungen zu informieren, so kontraproduktiv wären übertriebene Mangel-Szenarien. Dass sein Ministerium, in dem ja zum Großteil noch Spahns Mitarbeiter sitzen, am Mittwoch ke