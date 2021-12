Union will Nachtragsetat in Karlsruhe überprüfen lassen

Bundesfinanzminister Christian Lindner vor dem Schriftzug seines Ministeriums.

Tobias Schwarz/AFP-Pool/dpa

Berlin. Die Wahlperiode hat kaum begonnen, da zieht die CDU/CSU-Opposition schon ein ziemlich scharfes Schwert: Wegen des soeben vorgestellten Nachtragshaushalts will sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Die Unionsfraktion im Bundestag zweifelt die Verfassungsmäßigkeit des Nachtragshaushalts an und will diesen in Karlsruhe überprüfen lassen.Sie werde dazu eine Normenkontrollklage anstrengen, kündigten Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und