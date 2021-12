Soldaten während eines Protestes gegen den Militärputsch im März in Yangon.

Str/AP/dpa

Sagaing. Nach dem Militärputsch in Myanmar wird jeder Widerstand im Land mit brutaler Härte unterdrückt. Nun traf es ein ganzes Dorf im Nordwesten des Landes.

In Myanmar hat das Militär ein ganzes Dorf niedergebrannt. Etwa 100 Soldaten seien in das Dorf Kaebar im Nordwesten des Landes eingedrungen, berichteten lokale Medien und Augenzeugen am Dienstag. Die Bewohner seien daraufhin in Panik gefloh